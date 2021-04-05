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В Украине вырос тариф для медучреждений за паллиативную помощь

Автор: Юлия Струк

В Национальной службе здоровья сообщили, что тариф за паллиативную помощь в 2021 году вырос. За мобильную паллиативную помощь одному пациенту заведение получит от НСЗУ 14066 грн, а за стационарную - 13129 грн.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

В ведомстве отмечают, что эффективная паллиативная помощь - это комплекс медицинских, психологических и социальных услуг, необходимых не только пациенту, но и членам его семьи.

В Программе медицинских гарантий на этот год есть два пакета услуг - "Мобильная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям" и "Стационарная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям".

"На сегодня 736 медицинских учреждений подали свои предложения НСЗУ на предоставление паллиативной помощи. 613 медучреждений подали предложения на паллиативную помощь в стационаре. Это почти на 2 сотни больше, чем в прошлом. 486 заведений подали предложения на предоставление мобильной паллиативной помощи. Это вдвое больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

В НСЗУ обращают внимание, что оплачивают именно медицинскую составляющую паллиативной помощи. Согласно определению ВОЗ, медицинская составляющая в паллиативной помощи - это симптоматическая терапия, облегчение боли и другая помощь. И такая помощь направлена ​​на поддержку или улучшение качества жизни.

Чтобы получить паллиативную помощь бесплатно, пациент должен обратиться к своему семейному или лечащему врачу. Он выпишет направление на получение мобильной или стационарной помощи.

Напомним, в ноябре 2020 года Национальная служба здоровья предложила увеличить в 2021 году тариф на предоставление стационарной паллиативной помощи. Отмечалось, что он может вырасти в 3,6 раза.

Как писало РБК-Украина, 1 апреля 2021 года стартовала новая Программа медицинских гарантий. Бюджет программы составляет 123,5 млрд грн.

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