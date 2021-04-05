В Україні зріс тариф для медзакладів за паліативну допомогу

У відомстві зазначають, що ефективна паліативна допомога - це комплекс медичних, психологічних та соціальних послуг, потрібних не лише пацієнту, а й членам його родини.

У Програмі медичних гарантій на цей рік є два пакети послуг - "Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям" та "Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям".

"На сьогодні 736 медичних закладів подали свої пропозиції НСЗУ на надання паліативної допомоги. 613 медзакладів подали пропозиції на паліативну допомогу в стаціонарі. Це майже на 2 сотні більше, ніж торік. 486 закладів подали пропозиції на надання мобільної паліативної допомоги. Це вдвічі більше, ніж минулоріч", - сказано у повідомленні.

У НСЗУ звертають увагу, що оплачують саме медичну складову паліативної допомоги. Згідно з визначенням ВООЗ, медична складова у паліативній допомозі - це симптоматична терапія, полегшення болю та інша допомога. І така допомога спрямована на підтримку чи поліпшення якості життя.

Щоб отримати паліативну допомогу безоплатно, пацієнт має звернутися до свого сімейного або лікуючого лікаря. Він випише направлення на отримання мобільної чи стаціонарної допомоги.