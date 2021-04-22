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В Украине вырос средний размер больничного

Новина українською → Украина, Четверг 22 апреля 2021 15:34
В Украине вырос средний размер больничного Фото: по итогам 1 квартала в Украине размер больничного вырос почти на 16% (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине вырос средний размер больничного. Средний размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования составил 365,26 грн в расчете на день.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По оперативным итогам I квартала 2021 года рост среднедневного пособия по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 15,9%. Всего в январе-марте Фонд принял на финансирование больничные на сумму более 4 млрд гривен. Это на 1,4 млрд гривен, или 51,8% больше, чем в январе-марте 2020 года", - говорится в сообщении.

Однако подчеркивается, что с начала года объем поступлений доли от ЕСВ на счет Фонда соцстрахования ежемесячно не покрывает потребность в расходах ведомства за тот же период.

"В I квартале на счет Фонда поступило 6,85 млрд грн доли от ЕСВ, потребность в расходах за тот же период без учета задолженности на начало года составила 8,27 млрд грн, из которых 7,78 млрд грн - расходы на больничные, декретные и страховые выплаты пострадавшим на производстве", - информирует ФССУ.

Существенный рост потребности в расходах по больничным листам наблюдается с осени прошлого года. Он связан с:

  • заболеванием украинцев COVID-19
  • увеличением потребности в уходе за больными детьми,
  • изоляцией от COVID-19 контактных лиц,
  • сезонным повышением заболеваемости,
  • случаями обострения болезней из-за запрета плановых госпитализаций,
  • отсутствие или меньшие объемы прохождения реабилитационного лечения на базе санаторно-курортных учреждений.

Напомним, ранее Верховная рада убрала пробел в законодательстве по оплате больничных. Закон вернул право застрахованным лицам на получение материальной помощи по страховому случаю: "временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве".

Так, до принятия закона Фонд социального страхования заявил, что будет продолжать оплачивать больничные как до, так и после 30 июня.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения планирует в ближайшее время запустить электронный больничный.

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