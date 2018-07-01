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В Украине вырос прожиточный минимум

НовостиЭкономика    01.07.2018 - 16:45
Иллюстративное фото (pfu.gov.ua)
Иллюстративное фото (pfu.gov.ua)

Прожиточный минимум вырос на 77 гривен

В Украине прожиточный минимум с 1 июля вырос на 77 гривен и составляет 1777 гривен. Об этом говорится в законе "О Государственном бюджете Украины на 2018 год".

"Установить в 2018 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2018 года - 1700 гривен, с 1 июля - 1777 гривен, с 1 декабря - 1853 гривен", - идет речь в документе.

При этом для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум с 1 июля вырос на 67 гривен и составляет сейчас 1559 гривен, для детей от 6 до 18 лет - на 84 гривен и составляет 1944 гривен, для трудоспособных лиц - на 79 гривен и составляет 1841 гривен, а для лиц, утративших трудоспособность, - на 62 гривен и составляет 1435 гривен.

Напомним, с 1 июля 2018 года в Украине миллиону пенсионеров, которые получают минимальную пенсию, будут насчитывать по 1435 гривен.

Прожиточный минимум увеличится до 1853 гривен до конца 2018, - проект госбюджета В Минсоцполитики рассказали, сколько пенсионеров имеют ниже прожиточного минимума выплаты
Теги публикации: прожиточный минимум  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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