В Украине вырос прожиточный минимум

Прожиточный минимум вырос на 77 гривен

В Украине прожиточный минимум с 1 июля вырос на 77 гривен и составляет 1777 гривен. Об этом говорится в законе "О Государственном бюджете Украины на 2018 год".

"Установить в 2018 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2018 года - 1700 гривен, с 1 июля - 1777 гривен, с 1 декабря - 1853 гривен", - идет речь в документе.

При этом для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум с 1 июля вырос на 67 гривен и составляет сейчас 1559 гривен, для детей от 6 до 18 лет - на 84 гривен и составляет 1944 гривен, для трудоспособных лиц - на 79 гривен и составляет 1841 гривен, а для лиц, утративших трудоспособность, - на 62 гривен и составляет 1435 гривен.

Напомним, с 1 июля 2018 года в Украине миллиону пенсионеров, которые получают минимальную пенсию, будут насчитывать по 1435 гривен.