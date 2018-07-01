В Україні зріс прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум зріс на 77 гривень

В Україні прожитковий мінімум з 1 липня виріс на 77 гривень і становить 1777 гривень. Про це йдеться в законі "Про Державний бюджет України на 2018 рік".

"Встановити в 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року - 1700 гривень, з 1 липня - 1777 гривень, з 1 грудня - 1853 гривень", - йдеться в документі.

При цьому для дітей у віці до 6 років прожитковий мінімум з 1 липня виріс на 67 гривень і становить зараз 1559 гривень, для дітей від 6 до 18 років - на 84 гривень і становить 1944 гривень, для працездатних осіб - на 79 гривень і становить 1841 гривень, а для осіб, які втратили працездатність, - на 62 гривень і становить 1435 гривень.

Нагадаємо, з 1 липня 2018 року в Україні мільйону пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію, будуть нараховувати по 1435 гривень.