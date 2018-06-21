Рева: с 1 июля миллион пенсионеров будет получать по 1435 гривен

Рева сообщил о повышении минимальной пенсии на 62 гривны

С 1 июля 2014 года в Украине миллиону пенсионеров, которые получают минимальную пенсию, будут насчитывать по 1435 гривен. Об этом в эфире "112 Украина" заявил министр социальной политики Андрей Рева.

В частности, Рева отметил, что в Украине определена минимальная пенсия для имеющих полный страховой стаж в размере 40% от минимальной заработной платы - 1489 гривен. В то же время если базовая пенсия была меньше прожиточного минимума для утративших трудоспособность, то государство доплачивало до этого уровня, то есть до 1373 гривен.

"Для этого миллиона наших пенсионеров, которые получали по 1373 гривен, с 1 июля они будут получать 1435 гривен, им доплачивается до нового размера прожиточного минимума 62 гривен. Таких людей будет миллион", - добавил Рева.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области служащий Пенсионного фонда растратила более 1 млн гривен.