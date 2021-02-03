В Украине вырастут надбавки на уход за лицами с инвалидностью

В Украине вырастет размер надбавки на уход за лицами с инвалидностью. Кабинет министров одобрил соответствующее решение в ходе своего заседания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Кабмина.
В частности, с 1 января 2021 года повышается размер надбавки на уход за лицами с инвалидностью с детства и детьми с инвалидностью.
Кроме того, с 1 января 2022-го надбавка лицам с инвалидностью с детства возрастет на 50%.
Проект предлагает повысить размер надбавок следующим образом:
Напомним, в Украине могут разрешить обмен жилья лицам с инвалидностью. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №3780.
Как писало РБК-Украина, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому для людей с инвалидностью с детства надбавки на уход повысят вдвое. Документ вступил в силу с 1 января 2021 года.