В Украине вырастут надбавки на уход за лицами с инвалидностью

В Украине вырастет размер надбавки на уход за лицами с инвалидностью. Кабинет министров одобрил соответствующее решение в ходе своего заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Кабмина.

В частности, с 1 января 2021 года повышается размер надбавки на уход за лицами с инвалидностью с детства и детьми с инвалидностью.

Кроме того, с 1 января 2022-го надбавка лицам с инвалидностью с детства возрастет на 50%.

Проект предлагает повысить размер надбавок следующим образом:

лицам с инвалидностью с детства отнесенным к подгруппе А I группы - с 75 до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе Б I группы - с 50 до 100% такого минимума;

одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, - с 15 до 75% такого минимума;

за ребенком с инвалидностью подгруппы А, - со 100 до 150% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.

Напомним, в Украине могут разрешить обмен жилья лицам с инвалидностью. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №3780.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому для людей с инвалидностью с детства надбавки на уход повысят вдвое. Документ вступил в силу с 1 января 2021 года.