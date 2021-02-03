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В Україні зростуть надбавки на догляд за особами з інвалідністю

Автор: Юлія Струк

В Україні зросте розмір надбавки на догляд за особами з інвалідністю. Кабінет міністрів схвалив відповідне рішення у ході свого засідання.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Кабміну.

Зокрема, з 1 січня 2021 року підвищується розмір надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю.

Крім того, з 1 січня 2022 року надбавка особам з інвалідністю з дитинства зросте на 50%.

Проект пропонує підвищити розмір надбавок наступним чином:

  • особам з інвалідністю з дитинства віднесеним до підгрупи А І групи, - з 75 до 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  • особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи Б І групи, - з 50 до 100% такого мінімуму;
  • одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, - із 15 до 75% такого мінімуму;
  • за дитиною з інвалідністю підгрупи А, - зі 100 до 150% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Нагадаємо, в Україні можуть дозволити обмін житла особам з інвалідністю. Верховній раді рекомендують прийняти відповідний законопроект №3780.

Як писало РБК-Україна, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким для людей з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд підвищать удвічі. Документ набув чинності з 1 січня 2021 року.

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