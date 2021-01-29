ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине могут разрешить обмен жилья лицам с инвалидностью: как это будет работать

Украина, Пятница 29 января 2021 17:33
В Украине могут разрешить обмен жилья лицам с инвалидностью: как это будет работать
Фото: человек с инвалидностью (freepik)
Автор: Юлия Струк

В Украине могут разрешить обмен жилья лицам с инвалидностью. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №3780.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует принять документ во втором чтении.

Этот закон возлагает на органы местного самоуправления обязанность осуществлять замену жилья (жилых помещений) лицам с инвалидностью в случае его несоответствия потребностям таких лиц, или же если жилье нельзя приспособить к таким потребностям.

В документе прописан механизм осуществления такой замены и устанавливаются полномочия Кабинета министров в части утверждения порядка регулирования этого вопроса.

"Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом в редакции, предложенной в сравнительной таблице, утвержденной комитетом", - говорится в сообщении.

Напомним, комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует ВР разрешить обслуживать лиц с инвалидностью вне очереди. Соответствующий законопроект №4113 рекомендуется принять за основу.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому для людей с инвалидностью с детства надбавки на уход повысят вдвое. Документ вступил в силу с 1 января 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество инвалидностьжильеВерховная Рада

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь