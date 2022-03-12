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В Украине выпустят почтовую марку с "русским кораблем": как она выглядит

Автор: Илона Свиридова

Укрпочта выпустит почтовую марку, посвященную мему "Русский военный корабль, иди на#уй!". С эскизом уже определились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укрпочты".

Сообщается, что в народном голосовании за лучший эскиз для почтовой марки "Русский военный корабль, иди на#уй!" победила работа украинского художника Бориса Гроха. За нее проголосовали более 1700 человек из 8000.

"Остается завершить организационные вопросы и передать эскиз в печать", - говорится в сообщении.

Отметим, мем появился благодаря украинским защитникам острова Змеиный, которые отказывались добровольно сдаться, когда российские корабли в первые дни войны России против Украины захватывали его.

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало цитаты войны, которые, возможно, войдут в учебники истории Украины

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