В Україні випустять поштову марку з "русским кораблем": як вона виглядає

Укрпошта випустить поштову марку, присвячену мему "Русский военный корабль, иди на#уй". З ескізом вже визначилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укрпошти".

Повідомляється, що в народному голосуванні за кращий ескіз для поштової марки "Русский военный корабль, иди на#уй!" перемогла робота українського художника Бориса Гроха. За неї проголосували понад 1700 осіб з 8000.

"Залишається завершити організаційні питання і передати ескіз до друку", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, мем з'явився завдяки українським захисникам острова Зміїний, які відмовлялися добровільно здатися, коли російські кораблі в перші дні війни Росії проти України захоплювали його.