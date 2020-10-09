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В Украине выплатили 3,7 млрд гривен декретных с начала года

Украина, Пятница 09 октября 2020 16:14
В Украине выплатили 3,7 млрд гривен декретных с начала года
Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Фонд социального страхования Украины с начала года выплатил 3,7 миллиарда гривен декретных. Это на 8,6%, или 291,5 миллиона гривен больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Фонд профинансировал предоставление пособия по беременности и родам для 110 506 работающих женщин, которые находились в отпуске по беременности и родам в январе-сентябре 2020 года", - указано в сообщении.

Отмечается, что фонд финансирует указанную помощь для всех работающих женщин за каждый день нахождения в отпуске по беременности и родам. В общих случаях продолжительность такого отпуска составляет 126 календарных дней (70 дней до предполагаемого дня родов и 56 дней после родов).

В конце сентября Кабинет министров изменил порядок возмещения стоимости услуги "муниципальная няня".

Как писало РБК-Украина, в 2018 году в Кабмине заявляли, что информация об отмене декретных выплат при пользовании услугами муниципальной няни - безосновательные слухи.

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