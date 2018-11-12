В Кабмине заверили, что муниципальная няня не лишает права на декрет

Фото: Андрей Рева (kmu.gov.ua)

Муниципальная няня является дополнительным бонусом, а не заменой декретных выплат или отпуска

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что информация об отмене декретных выплат при пользовании услугами муниципальной няни - безосновательные слухи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Министр подчеркнул, что государственная помощь у семьи остается, а если она захочет воспользоваться такой опцией, как муниципальная няня - "то это дополнительный бонус".

"Они (те, кто распространяет слухи об отмене денег на декретный отпуск, - ред.) привязывают наши дополнительные меры по социальной защите семей с детьми, в частности, введение понятия муниципальная няня, перекручивают и говорят, что это на замену государственной помощи. Будет государственная помощь и муниципальная няня. Это же касается отпуска по уходу за ребенком - хочет иметь няню в отпуске? Будет няня в отпуске. Хочет выйти на работу и иметь няню - будет такая возможность", - подчеркнул Рева.

Напомним, ранее глава Кабмина Владимир Гройсман опроверг информацию об отмене декретных выплат. Гройсман отметил, что соответствующая фейковая информация распространяется в социальных сетях.

"Это ерунда. Мы поддерживаем рождаемость детей в Украине и будем только усиливать нашу социальную политику. Те, кто сегодня разгоняет, что мы будем прекращать какие-то выплаты, - это враги Украины", - заявил глава правительства.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце марта Фонд социального страхования Украины изменил порядок предоставления материального обеспечения переселенцам с временно оккупированной территории или из районов проведения ООС. Так, фонд упростил требования к документам, которые подтверждают пребывание лица в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего или шестилетнего возраста.