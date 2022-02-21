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В Украине вынесли приговор командиру разведгруппы боевиков "ДНР"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд приговорил к 10 годам тюрьмы командира разведывательного подразделения боевиков "ДНР". Он принимал непосредственное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

В суде прокуратура доказала, что обвиняемый с 2014 года и по сегодняшний день способствует деятельности "ДНР". Он занимал должность заместителя командира отдельной роты разведки незаконных вооруженных формирований боевиков - 1-ой отдельной Славянской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса так называемого "Министерства обороны "ДНР". Принимал непосредственное участие в боевых действиях против ВСУ в районе проведения АТО (Антитеррористической операции) и ООС (операции Объединенных сил) в Донецкой области.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации). Боевик получил 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Начало срока отбывания наказания начнется отсчитываться со дня задержания осужденного и приведения приговора в исполнение.

Напомним, ранее суд заочно приговорил боевика "ДНР" к 10 годам лишения свободы за подготовку теракта на территории Запорожской области.

Отметим, в январе текущего года Павлоградский районный суд Днепропетровской области осудил боевика "ДНР" на 8 лет тюремного заключения.

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