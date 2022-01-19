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Получил 8 лет тюрьмы: под Днепром суд вынес приговор боевику "ДНР"

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Украина, Среда 19 января 2022 14:46
Получил 8 лет тюрьмы: под Днепром суд вынес приговор боевику "ДНР" Фото: боевика "ДНР" осудили в Украине до 8 лет тюрьмы (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вынес приговор участнику террористической организации "ДНР". Боевика осудили на 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как установил суд, украинец с военной подготовкой (проходил срочную службу в Украине) поддержал сепаратистские настроения. Он выехал из Одессы в Донецк, чтобы вступить в одно из подразделений террористической организации "ДНР".

С августа 2014 по март 2017 года обвиняемый участвовал в боевых действиях на Донбассе на стороне незаконных военных формирований. Потом он также работал в личной охране одного из руководителей террористической организации.

С мая 2016 года он проходил службу в должности начальника разведки. Он получил воинское звание "лейтенант", был награжден медалью "За боевые заслуги". Ежемесячно украинец получал денежное довольствие в размере 31 500 рублей РФ.

Боевика задержали в апреле 2017 года пограничники Сумского отряда в пункте контроля железнодорожного сообщения "Конотоп", когда тот пытался попасть в Украину поездом Москва-Одесса. В итоге он подтвердил, что был членом незаконного вооруженного формирования. Признался, что поддерживал организаторов антимайдана в Одессе, а затем из любопытства уехал в Донецк.

Суд признал одессита виновным в совершении преступления. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

Напомним, в Сумской области к 8 годам лишения свободы был приговорен боевик "ДНР". В 2014 году житель города Одесса добровольно поехал в Донецк и принимал участие в деятельности террористической группировки.

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