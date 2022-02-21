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В Україні винесли вирок командиру розвідгрупи бойовиків "ДНР"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд засудив до 10 років в'язниці командира розвідувального підрозділу бойовиків "ДНР". Він брав безпосередню участь у бойових діях проти Збройних сил України (ЗСУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

У суді прокуратура довела, що обвинувачений з 2014 року і по сьогоднішній день сприяє діяльності "ДНР". Він обіймав посаду заступника командира окремої роти розвідки незаконних збройних формувань бойовиків-1-ої окремої Слов'янської мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу так званого "Міністерства оборони "ДНР". Брав безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ в районі проведення АТО (антитерористичної операції) та ООС (операції Об'єднаних сил) у Донецькій області.

Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи або організації). Бойовик отримав 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Початок терміну відбування покарання почнеться відраховуватися з дня затримання засудженого і приведення вироку у виконання.

Нагадаємо, раніше суд заочно засудив бойовика "ДНР" до 10 років позбавлення волі за підготовку теракту на території Запорізької області.

Зазначимо, у січні поточного року Павлоградський районний суд Дніпропетровської області засудив бойовика "ДНР" на 8 років тюремного ув'язнення.

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