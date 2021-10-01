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В Украине вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатов

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Львовская область, Пятница 01 октября 2021 14:59
В Украине вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатов Фото: в Украине массово подделывают COVID-сертификаты (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Жовковский районный суд Львовской области вынес первые в Украине приговоры за подделку COVID-сертификатов о вакцинации. Мужчину из Ивано-Франковской области и женщину из Хмельницкого оштрафовали за попытку пересечь с ними границу с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт zaxid.net.

Сообщается, что мужчина нашел в интернете бланк о прививке вакциной Pfizer с реквизитами Ивано-Франковской областной клинической больницы, после чего скачал его и внес свои данные и данные своего сына, а также подделал подпись врача. Затем он попытался пересечь границу с Польшей, но пограничники выявили подделку и задержали его. Суд признал его виновным и оштрафовал на 850 гривен.

В другом деле работница АЗС "БРСМ" в Хмельницком тоже скачала из интернета сертификат о вакцинации Pfizer с реквизитами клиники "Мирамед", внесла свои данные и подделала подпись врача. Ее задержали при пересечении границы с Пльшей, суд также оштрафовал ее на 850 гривен.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили схему массовой подделки COVID-сертификатов и тестов.

Также стало известно, что в Украине ужесточат ответственность за подделку этих сертификатов.

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