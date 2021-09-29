В Киеве разоблачили схему массовой подделки COVID-сертификатов и тестов

В Киеве разоблачили мужчину и женщину, которые массово подделывали COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Злоумышленники изготовили около 200 поддельных медицинских документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру .

Следователи установили, что 24-летний мужчина и 22-летняя женщина создали чат-бот в мессенджере, где принимали заказы на изготовление поддельной медицинской документации.

Без прохождения лабораторных исследований гражданам предлагали изготовлению ПЦР-тестов с отрицательным результатом на COVID-19, а также международные свидетельства о вакцинации.

ПЦР-тесты продавали по 600 гривен, а свидетельства о вакцинации стоили 1200 гривен.

В своей деятельности правонарушители использовали поддельные печати и логотип известной украинской клиники. Пара успела изготовить около 200 поддельных медицинских документов.

По месту жительства злоумышленников и в их автомобилях проведели обыски. Изъяли ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты, а также бланки для ПЦР-тестов на коронавирус. В результате осмотра изъятой техники выявлена переписка с заказчиками по изготовлению псевдосертификатов и обнаружены бланки для их изготовления.

Следственные действия продолжаются.