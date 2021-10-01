В Україні винесли перші вироки за підробку COVID-сертифікатів

Жовківський районний суд Львівської області виніс перші в Україні вироки за підробку COVID-сертифікатів про вакцинацію. Чоловіка з Івано-Франківської області та жінку з Хмельницького оштрафували за спробу перетнути з ними кордон з Польщею.

Повідомляється, що чоловік знайшов в інтернеті бланк про щеплення вакциною Pfizer з реквізитами Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, після чого скачав його та вніс свої дані і дані свого сина, а також підробив підпис лікаря. Потім він спробував перетнути кордон з Польщею, але прикордонники виявили підробку і затримали його. Суд визнав його винним і оштрафував на 850 гривень.

В іншій справі працівниця АЗС "БРСМ" у Хмельницькому теж скачала з інтернету сертифікат про вакцинацію Pfizer з реквізитами клініки "Мірамед", внесла свої дані і підробила підпис лікаря. Її затримали при перетині кордону з Пльшею, суд також оштрафував її на 850 гривень.