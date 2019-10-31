В Украине на выходных ожидаются дожди

Погода в Украине на выходных улучшится, ожидается потепление до +14 градусов, однако возможны осадки. Об этом на странице в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко.

По прогнозу Диденко, в субботу температура воздуха в Украине начнет повышаться, а уже в воскресенье термометры покажут от +8 до +14 градусов. Также в воскресенье ожидаются дожди и усиление ветра.

В Киеве на выходных также прогнозируется потепление и осадки. В субботу температура воздуха в столице поднимется до +8 градусов, а уже в воскресенье столбики термометров достигнут +12 градусов. На следующей неделе в Киеве возможно потепление до +16.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко предупредила, что из-за антициклона Ольденбургия завтра, 1 ноября, погода в Украине ухудшится. Прогнозируется ночное похолодание до -8 градусов. Днем термометры покажут от +3 до +8. В Киеве похолодает, днем до +6.

Кроме того, сноптики Гидрометцентра предупредили, что 31 октября в Киеве возможен небольшой снег. Синоптики прогнозируют, что темперура воздуха сегодня будет колебаться в пределах +1...+4 градусов, ожидается слабый ветер.