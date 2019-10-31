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В Україні на вихідних очікуються дощі

Новини » Суспільство     31.10.2019 - 11:09
В Україні на вихідних очікуються дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура повітря підвищиться до +14

Погода в Україні на вихідних покращиться, очікується потепління до +14 градусів, однак можливі опади. Про це на сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.

За прогнозом Діденко, у суботу температура повітря в Україні почне підвищуватися, а вже у неділю термометри покажуть від +8 до +14 градусів. Також у неділю очікуються дощі та посилення вітру.

У Києві на вихідних також прогнозується потепління та опади. У суботу температура повітря у столиці підніметься до +8 градусів, а вже у неділю стовпчики термометрів досягнуть +12 градусів. Наступного тижня в Києві можливе потепління до +16.

Завтра через антициклон в Україні похолодає до -8

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко попередила, що через антициклон Ольденбургія завтра, 1 листопада, погода в Україні погіршиться. Прогнозується нічне похолодання до -8 градусів. Вдень термометри покажуть від +3 до +8. У Києві також похолодає, вдень до +6.

Крім того, сноптики Гідрометцентру попередили, що 31 жовтня у Києві можливий невеликий сніг. Синоптики прогнозують, що темперура повітря сьогодні коливатиметься в межах +1...+4 градусів, очікується слабкий вітер.

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