В Украине на выходных ожидаются дождь и грозы

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Также ожидается шквальный ветер

В Украине на выходных ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дождь и грозы, а также шквальный ветер.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, с 20 по 22 июня в Украине, кроме восточной части, ожидаются грозы. Днем в отдельных районах прогнозируются град и шквальный ветер 15-20 м / с.

Кроме того, в субботу ночью в Карпатах, а днем и в большинстве западных областей, прогнозируются значительные дожди. Такую же погоду стоит ожидать в воскресенье и в понедельник на Закарпатье и в Прикарпатье.

Завтра в Киеве и области прогнозируется гроза. В отдельных районах области ожидаются град и шквальній ветер 15-20 м / с.

Напомним, 19 июня в Украине ожидаются дожди и грозы, а температура воздуха - от +22 до +31 градуса тепла.

Кроме того, из-за непогоды в Украине в четверг были обесточены 69 населенных пунктов в трех областях.

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Автор: РБК-Украина