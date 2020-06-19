В Україні на вихідних очікуються дощ і грози

Також очікується шквальний вітер
В Україні на вихідних очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують дощ і грози, а також шквальний вітер.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Так, з 20 по 22 червня в Україні, крім східної частини, очікуються грози. Вдень в окремих районах прогнозуються град і шквальний вітер 15-20 м / с.
Крім того, в суботу вночі в Карпатах, а вдень і в більшості західних областей, прогнозуються значні дощі. Таку ж погоду варто очікувати в неділю і в понеділок на Закарпатті та в Прикарпатті.
Завтра у Києві та області прогнозується гроза. В окремих районах області очікуються град і шквальний вітер 15-20 м / с.
Нагадаємо, 19 червня в Україні очікуються дощі та грози, а температура повітря - від +22 до +31 градусів тепла.
Крім того, через негоду в Україні в четвер було знеструмлено 69 населених пунктів у трьох областях.
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Автор: РБК-Україна