В Украине выдали первый кредит под 0%

Фото: национальная валюта (Виталий Носач, РБК-Украина)

Проценты для предпринимателя компенсировали за счет средств государственного бюджета

Первый предприниматель уже смог рефинансировать свой кредит на сумму 1,1 млн под 0% до конца марта 2021 года. Предприниматель воспользовался новыми условиями государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как отметили в пресс-службе, за первую неделю лета банки-партнеры программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 51 новый кредит на общую сумму 32,6 млн грн. За неделю спрос на займы под такие условия составил почти 390 млн грн. Всего уже выдано 605 кредиты на сумму в 381,05 млн грн.

В целом участниками Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" планируют стать 19 банков, которые по размеру чистых активов составляют 80% всей банковской системы Украины.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 3 июня анонсировал кредиты под 0%.

По его словам, программа "5-7-9%" позволяет бизнесу рефинансировать свои действующие кредиты в девяти банках "под 0% с отсрочкой тела кредита на один год".

Как сообщало РБК-Украина, спрос бизнеса на кредиты по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" есть, но пока этот процесс трудно назвать массовым.

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Автор: Александр Белоус