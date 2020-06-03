В Кабмине анонсировали кредиты под 0%

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)

Компенсировать затраты на дешевые кредиты будут из государственного бюджета

Ставки по кредитной программе "5-7-9" фактически снизились для заемщиков до 0%. Программа позволяет рефинансировать старые кредиты для малого бизнеса.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства.

По его словам, программа позволяет бизнесу рефинансировать свои действующие кредиты в девяти банках "под 0% с отсрочкой тела кредита на один год".

"Не все об этом слышали. Программа "5-7-9" трансформирована в программу 0% под действующие кредиты для микро и малого бизнеса", - сказал он.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что Кабинет министров предлагает Верховной Раде поддержать программу "Новые деньги". Как отметил Шмыгаль, программа предполагает выдачу малому, среднему, миро- бизнесу получать кредиты под низкие проценты.

Как сообщало РБК-Украина, спрос бизнеса на кредиты по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" есть, но пока этот процесс трудно назвать массовым.

Напомним, за 100 дней реализации государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" девять банков-партнеров выдали 462 кредиты на общую сумму 283,5 млн грн (10,3 млн долларов по курсу НБУ).

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Автор: Александр Белоус