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В Украине ввели выплаты безработным на организацию бизнеса

Украина, Четверг 26 ноября 2020 08:06
В Украине ввели выплаты безработным на организацию бизнеса
Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине Фонд социального страхования и Фонд общеобязательного государственного социального страхования с сегодняшнего дня уполномочены выдавать выплаты безработным на организацию бизнеса. В силу вступил соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ вчера был обнародован в издании "Голос Украины" и вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Закон вносит изменения в раздел II "Заключительные положения" ЗУ о внесении изменений в госбюджет на 2020 год.

В документе прописана возможность за счет средств вышеуказанных фондов финансировать расходы на одноразовую выплату помощи по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности.

Также фонды на случай безработицы в этот период осуществляют страховые выплаты утраченного заработка (или соответствующей его части) в зависимости от степени потери работником профессиональной трудоспособности в случае, если он пострадал от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Кроме того, фонды также осуществляют:

  • страховые выплаты в установленных случаях одноразового пособия потерпевшему (членам его семьи и лицам, находившимся на иждивении умершего);
  • страховые расходы на медицинскую и социальную помощь пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профзаболевания (кроме расходов на обеспечение автомобилями);
  • страховые выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности;
  • оплату лечения в реабилитационных отделениях санаторно-курортного заведения после перенесенных заболеваний и травм.

Напомним, закон ранее подписал глава государства Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, в начале ноября парламент принял соответствующий законопроект №3692 во втором чтении, за него проголосовали 295 парламентариев.

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