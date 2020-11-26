В Україні ввели виплати безробітним на організацію бізнесу

В Україні Фонд соціального страхування і Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування відсьогодні уповноважені видавати виплати безробітним на організацію бізнесу. Чинності набрав відповідний законопроект.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Документ вчора був оприлюднений у виданні "Голос України" і набрав чинності з дня, наступного за днем опублікування.
Закон вносить зміни до розділу II "Прикінцеві положення" ЗУ про внесення змін до держбюджету на 2020 рік.
У документі прописана можливість за рахунок коштів вищезазначених фондів фінансувати витрати на одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності.
Також фонди на випадок безробіття у цей період здійснюють страхові виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати працівником професійної працездатності в разі, якщо він постраждав від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.
Крім того, фонди також здійснюють:
Нагадаємо, закон раніше підписав глава держави Володимир Зеленський.
Як писало РБК-Україна, на початку листопада парламент прийняв відповідний законопроект №3692 у другому читанні, за нього проголосували 295 парламентаріїв.