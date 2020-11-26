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В Україні ввели виплати безробітним на організацію бізнесу

Україна, Четвер 26 листопада 2020 08:06
В Україні ввели виплати безробітним на організацію бізнесу
Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні Фонд соціального страхування і Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування відсьогодні уповноважені видавати виплати безробітним на організацію бізнесу. Чинності набрав відповідний законопроект.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Документ вчора був оприлюднений у виданні "Голос України" і набрав чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Закон вносить зміни до розділу II "Прикінцеві положення" ЗУ про внесення змін до держбюджету на 2020 рік.

У документі прописана можливість за рахунок коштів вищезазначених фондів фінансувати витрати на одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності.

Також фонди на випадок безробіття у цей період здійснюють страхові виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати працівником професійної працездатності в разі, якщо він постраждав від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Крім того, фонди також здійснюють:

  • страхові виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім'ї та особам, які перебували на утриманні померлого);
  • страхові витрати на медичну та соціальну допомогу потерпілим від нещасних випадків на виробництві і профзахворювання (крім витрат на забезпечення автомобілями);
  • страхові виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;
  • оплату лікування у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.

Нагадаємо, закон раніше підписав глава держави Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, на початку листопада парламент прийняв відповідний законопроект №3692 у другому читанні, за нього проголосували 295 парламентаріїв.

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