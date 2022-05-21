UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине ввели новые ограничения для жителей приграничья Одесской области

Фото: ГПСУ (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Пограничники ввели дополнительные ограничения в пределах Одесского, Белгород-Днестровского и Болградского пограничных районов Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Действие ограничений не распространяется на представителей военных формирований", - пояснили в ведомстве.

Эти ограничения включают запрет на:

  • въезд лиц в определенную полосу местности вдоль государственной границы, за исключением определенной категории лиц;
  • проведение работ, кроме сельскохозяйственных и строительных;
  • отдых населения, рыболовство (за исключением отдельных участков);
  • скопление транспортных средств и длительные остановки на обочинах дорог;
  • перевозку оружия и любых средств активной обороны без разрешений;
  • использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций;
  • использование воздушных судов, без пилотируемой техники;
  • движение по автомобильной дороге "Одесса-Рени" в районе Паланки (Молдова), кроме определенных категорий лиц;
  • плавание всех плавсредств кроме судов флота рыбной промышленности.

Как сообщалось, в Днепропетровской области фуры с топливом пускают вне очереди. Это правило относится и к периоду комендантского часа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса