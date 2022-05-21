В Украине ввели новые ограничения для жителей приграничья Одесской области

Пограничники ввели дополнительные ограничения в пределах Одесского, Белгород-Днестровского и Болградского пограничных районов Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Эти ограничения включают запрет на:

"Действие ограничений не распространяется на представителей военных формирований", - пояснили в ведомстве.

Как сообщалось, в Днепропетровской области фуры с топливом пускают вне очереди. Это правило относится и к периоду комендантского часа.

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