В Україні ввели нові обмеження для мешканців прикордоння Одеської області

Прикордонники ввели додаткові обмеження в межах Одеського, Білгород-Дністровського та Болградського прикордонних районів Одеської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Дія обмежень не поширюється на представників військових формувань", - пояснили в відомстві.
Ці обмеження включають заборону на:
Як повідомлялось, у Дніпропетровській області фури з паливом пускають позачергово. Це правило стосується і періоду комендантської години.
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