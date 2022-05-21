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В Україні ввели нові обмеження для мешканців прикордоння Одеської області

Фото: ДПСУ (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Прикордонники ввели додаткові обмеження в межах Одеського, Білгород-Дністровського та Болградського прикордонних районів Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"Дія обмежень не поширюється на представників військових формувань", - пояснили в відомстві.

Ці обмеження включають заборону на:

  • в’їзд осіб в визначену смугу місцевості вздовж державного кордону, за винятком певної категорії осіб;
  • провадження робіт окрім сільськогосподарських та будівельних;
  • відпочинок населення, рибальство (за винятком окремих ділянок);
  • скупчення транспортних засобів та тривалі зупинки на узбіччях доріг;
  • перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без дозволів;
  • використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій;
  • використання повітряних суден, без пілотованої техніки;
  • рух автомобільною дорогою "Одеса-Рені" в районі Паланки (Молдова), окрім певних категорій осіб;
  • плавання усіх плавзасобів окрім суден флоту рибної промисловості.

Як повідомлялось, у Дніпропетровській області фури з паливом пускають позачергово. Це правило стосується і періоду комендантської години.

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Одеса