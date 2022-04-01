В Украине ввели 100% гарантирование банковских вкладов

Верховная рада приняла закон о 100% гарантиях государства на депозиты населения в банках во время войны. Документ в целом поддержали 298 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка .

Нормы законопроекта №5542-1 предусматривают, что через 3 месяца после окончания действия военного положения гарантированная сумма депозитов в банках увеличится с 200 тысяч гривен (норма, которая действует сейчас) до 600 тысяч гривен.

Ранее Национальный банк Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц поддержали инициативу президента Украины Владимира Зеленского ввести 100% гарантии государства на депозиты населения.

Как отметили в НБУ, 100% гарантии не означает, что потребность в компенсации вкладов всех банков обязательно встанет. До начала войны банковская система имела значительный запас финансовой прочности, демонстрировала солидные показатели прибыльности, капитализации и ликвидности, поэтому сегодня может противостоять вызовам, вызванным войной.