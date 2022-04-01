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В Україні ввели 100% гарантування банківських вкладів

Фото: банківські вклади на час війни гарантовані на 100% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила закон про 100% гарантії держави на депозити населення в банках під час війни. Документ в цілому підтримали 298 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Положення законопроекту №5542-1 передбачають, що через 3 місяці після закінчення дії воєнного стану гарантована сума депозитів в банках збільшиться з 200 тисяч гривень (норма діє зараз) до 600 тисяч гривень.

Раніше Національний банк України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підтримали ініціативу президента України Володимира Зеленського запровадити 100% гарантії держави на депозити населення.

Як зазначили в НБУ, 100% гарантії не означає, що потреба у компенсації вкладів усіх банків обов’язково постане. До початку війни банківська система мала значний запас фінансової міцності, демонструвала солідні показники прибутковості, капіталізації та ліквідності, тож сьогодні може протистояти викликам, спричиненим війною.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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