В Україні ввели 100% гарантування банківських вкладів

Верховна рада ухвалила закон про 100% гарантії держави на депозити населення в банках під час війни. Документ в цілому підтримали 298 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка .

Положення законопроекту №5542-1 передбачають, що через 3 місяці після закінчення дії воєнного стану гарантована сума депозитів в банках збільшиться з 200 тисяч гривень (норма діє зараз) до 600 тисяч гривень.

Раніше Національний банк України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підтримали ініціативу президента України Володимира Зеленського запровадити 100% гарантії держави на депозити населення.

Як зазначили в НБУ, 100% гарантії не означає, що потреба у компенсації вкладів усіх банків обов’язково постане. До початку війни банківська система мала значний запас фінансової міцності, демонструвала солідні показники прибутковості, капіталізації та ліквідності, тож сьогодні може протистояти викликам, спричиненим війною.