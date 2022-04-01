В Україні ввели 100% гарантування банківських вкладів

Верховна рада ухвалила закон про 100% гарантії держави на депозити населення в банках під час війни. Документ в цілому підтримали 298 депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
Положення законопроекту №5542-1 передбачають, що через 3 місяці після закінчення дії воєнного стану гарантована сума депозитів в банках збільшиться з 200 тисяч гривень (норма діє зараз) до 600 тисяч гривень.
Раніше Національний банк України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підтримали ініціативу президента України Володимира Зеленського запровадити 100% гарантії держави на депозити населення.
Як зазначили в НБУ, 100% гарантії не означає, що потреба у компенсації вкладів усіх банків обов’язково постане. До початку війни банківська система мала значний запас фінансової міцності, демонструвала солідні показники прибутковості, капіталізації та ліквідності, тож сьогодні може протистояти викликам, спричиненим війною.
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