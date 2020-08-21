В Украине введут ограничения, которые сократят количество прибывших хасидов

В Украине планируют ввести технические ограничения, чтобы сократить количество прибывших в страну паломников для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана. Украинские дипломаты уже провели консультации со странами, откуда приезжают больше всего паломников.

Об этом на брифинге в Вышгороде заявил министр внутренних Арсен Аваков.

"Мы понимаем все риски, которые связаны с таким массовым празднованием. Стандартно к нам приезжало порядка 20-50 тысяч человек в разные последние годы на паломничество. К сожалению, мы сейчас не можем себе позволить такие риски, потому будут введены технические ограничения и по сути празднования, какие они были в форме последних лет, не будет", - сказал Аваков.

Он не уточнил, какие именно ограничения планируют ввести, однако заверил, что МВД найдет "механизмы регулирования этого процесса для тех, кто не считается с общественными интересами".

Напомним, ранее Кабинет министров поддержал запрет паломникам-хасидам посещать Украину в этом году.

Также сообщалось, что мэр Умани пригрозил выставить блокпосты и не пустить хасидов на период празднования Рош ха-Шана.

Отметим, приезд паломников ожидается в сентябре. Ежегодно паломники приезжают в Умань к могиле цадика Нахмана, где встречают еврейский новый год Рош ха-Шана.