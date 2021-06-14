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В Украине введут международную сертификацию навыков владения компьютером

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Украина, Понедельник 14 июня 2021 16:47
В Украине введут международную сертификацию навыков владения компьютером Фото: международную сертификацию навыков владения компьютером введут в Украине (freepik.com)
Автор: Юлия Струк

В Украине введут международную сертификацию навыков владения компьютером (ICDL - International Computer Driver Licence). Это совместный проект Министерства цифровой трансформации и Украинской ассоциации специалистов информационных технологий.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"ICDL - это сертификация, позволяющая людям подтвердить свои навыки работы с компьютером по международному стандарту. ЮНЕСКО выделяет ICDL как пример международной рамки компетенций. Сертификация ICDL доступна в более чем 100 странах", - говорится в сообщении.

Указано, что эта сеть включает более 20 тысяч тестовых центров, обеспечивает более 70 млн сертификационных тестов для 16 млн человек во всем мире.

"Сертификация содержит теоретические и практические задачи. Например, при составлении теста возможны такие задачи, как забронировать онлайн столик в ресторане или скопировать предложение с любого сайта о науке, создать и отправить письмо по электронной почте", - указано в сообщении.

В министерстве подчеркивают, что ICDL сертификат нужен:

  • в случае поступления в вузы во многих странах,
  • при трудоустройстве в частные компании,
  • для обучения и сертификации цифровых навыков государственных служащих.

"Украина является участником программы ECDL/ICDL с 2003 года. В Украине действует сеть тестовых центров, в которых можно пройти сертификацию. Министерство цифровой трансформации поддерживает инициативу и подписало меморандум с Украинской ассоциацией специалистов информационных технологий, которая является представителем ICDL в Украине", - сказано в сообщении.

Будет создана цифровая обучающая система из 22 учебных модулей, которые охватывают все необходимые цифровые компетентности согласно европейскому видению.

Тестирование и сертификации по стандарту ICDL будут проводить для разных слоев населения.

Указано, что материалы по модулю "Украинский цифровой гражданин" будут доступны бесплатно.

Тренировочное онлайн-тестирование по этому модулю будут имплементированы на портале "Дия.Цифровое образование".

Напомним, ранее в Украине запустили тест на цифровую грамотность для медицинских работников.

Как писало РБК-Украина, ранее Минцифры представило национальный тест на цифровую грамотность госслужащих.

Так, Министерство цифровой трансформации и Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству подписали соглашение о расширении помощи на цифровизацию нашего государства.

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