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В Украине запустили тест на цифровую грамотность для медиков

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Украина, Четверг 03 июня 2021 17:09
В Украине запустили тест на цифровую грамотность для медиков Фото: для украинских медиков запустили тест на цифровую грамотность (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине запустили тест на цифровую грамотность для медицинских работников. Они смогут пройти его на портале "Дия.Цифровое образование".

Об этом сообщает правительственный портал.

"Медицинские работники теперь могут узнать свой уровень цифровой грамотности на портале "Дия.Цифровое образование". Необходимо дать ответ на 60 вопросов, после чего каждый получит электронный сертификат и сможет усовершенствовать необходимые цифровые навыки", - говорится в сообщении.

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан подчеркнула, что из-за пандемии медики уже более года находятся в стрессовой ситуации с чрезмерной нагрузкой, и именно овладение цифровыми технологиями поможет им сделать ежедневную работу более эффективной в эти сложные времена.

По ее словам, на прохождение теста надо выделить буквально 30 минут.

Ранее Минцифры представило национальный тест на цифровую грамотность госслужащих, которые смогут проверить уровень соответствующей компетентности на портале "Дия. Цифровое образование".

Как писало РБК-Украина, Министерство цифровой трансформации и Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству подписали соглашение о расширении помощи на цифровизацию нашего государства. Украина получит 193,7 млн гривен финансовой помощи.

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