В Украине второй месяц подряд наблюдается дефляция

Потребительские цены в Украине в июле 2019 года по сравнению с июнем снизились на 0,6%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, с начала года цены в Украине выросли на 3,0%. При этом в годовом измерении (к июлю 2018 года) инфляция ускорилась до 9,1%.

Отметим, дефляция Украине фиксировалась и июне 2019 года - 0,5%.

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Продукты питания в Украине за июль 2019 года подешевели на 0,7%. Больше всего подешевели овощи - на 13,6%. В то же время яйца подорожали на 15,2%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,1%, на одежду и обувь - снизились на 4,5%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 2,3%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,2%, здравоохранение подорожало на 0,1%, транспорт подешевел на 1,1% (в т.ч. цены на топливо снизились на 3,2%), цены на связь снизились на 0,1%, отдых и культура подорожали на 0,1%, образование подорожало на 0,2%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,1%.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 17,5% до 17,0% годовых с 19 июля. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, данные по инфляции позволяют НБУ продолжить цикл понижения учетной ставки.

Отметим, по данным опроса НБУ, руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 9,0%.