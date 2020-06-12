В Україні другий день поспіль майже 700 нових випадків COVID-19

За весь час пандемії в Україні заразились 29 753 людини
Станом на 12 червня в Україні інфікувались COVID-19 ще 683 людини. Таким чином другий день поспіль в країні майже 700 нових випадків коронавірусу.
Такі дані наводить Центр громадського здоров'я.
Взагалі за весь час пандемії заразились 29 753 людини. За минулу добу померли ще 16 людей і в той же день одужали ще 426 людей.
З найвищими показниками по захворюваності лишаються місто Київ, в якому 3766 випадків, а також Чернівецька область, в якій 3831 заражений.
Вчора в країні зафіксували новий антирекорд, який лише на 6 випадків вищий від сьогоднішньої статистики.
Після цього в МОЗ заявили, що такого в Україні ще не було і у зв'язку з цим будуть вжиті заходи.
РБК-Україна писало, що за вчорашніми даними, в Україні зафіксували 689 нових випадків COVID-19.
Також у Міністерстві охорони здоров'я оцінили можливість другої хвилі пандемії в Україні.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Анастасия Рокитна