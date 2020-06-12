ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні другий день поспіль майже 700 нових випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     12.06.2020 - 08:17
В Україні другий день поспіль майже 700 нових випадків COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

За весь час пандемії в Україні заразились 29 753 людини

Станом на 12 червня в Україні інфікувались COVID-19 ще 683 людини. Таким чином другий день поспіль в країні майже 700 нових випадків коронавірусу.

Такі дані наводить Центр громадського здоров'я.

Взагалі за весь час пандемії заразились 29 753 людини. За минулу добу померли ще 16 людей і в той же день одужали ще 426 людей.

З найвищими показниками по захворюваності лишаються місто Київ, в якому 3766 випадків, а також Чернівецька область, в якій 3831 заражений.

Вчора в країні зафіксували новий антирекорд, який лише на 6 випадків вищий від сьогоднішньої статистики.

Після цього в МОЗ заявили, що такого в Україні ще не було і у зв'язку з цим будуть вжиті заходи.

РБК-Україна писало, що за вчорашніми даними, в Україні зафіксували 689 нових випадків COVID-19.

Також у Міністерстві охорони здоров'я оцінили можливість другої хвилі пандемії в Україні.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся