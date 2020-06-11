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В Минздраве оценили возможность второй волны пандемии в Украине

Новости » Общество     11.06.2020 - 20:47
В Минздраве оценили возможность второй волны пандемии в Украине
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

В Минздраве считают, что вторая волна коронавируса может произойти

Вторая волна пандемии коронавируса может произойти в Украине, но это зависит в первую очередь от украинцев. Если перестать бороться с коронавирусом, он непременно о себе напомнит.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", передает РБК-Украина.

По словам главы Минздрава, игнорирование существования коронавируса может перерасти во вторую волну пандемии.

"Все зависит от нас. В зависимости от того, как мы себя будем вести, будет вести себя вирус с нами. Если мы решим, что его больше нет, он напомнит о себе очень скоро и очень сильно. Это может перерасти во вторую волну, это потом можно будет назвать как угодно", - пояснил Степанов.

Напомним, за предыдущие сутки в Украине зафиксировали резкий рост количества новых случаев коронавируса: вчера обнаружили почти 700 новых больных.

Резкий рост новых случаев главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил очередями образцов в лабораторных центрах, которые сейчас пытаются устранить в Минздраве.

В случае ухудшения эпидемической ситуации сразу в 10 областях страны, правительство будет усиливать карантинные ограничения.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныМаксим СтепановКоронавирус
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