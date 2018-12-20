Рада разрешила вузам сдавать в аренду помещения

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Образовательным учреждениям предоставляется возможность предоставлять в аренду недвижимое имущество в частности для обеспечения питания студентов и преподавателей

Парламент поддержал за основу и в целом законопроект №9425 "О внесении изменений в статью 80 закона "Об образовании" по обеспечению образовательного процесса надлежащими условиями для работы и получения образования. За его принятие проголосовали 238 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Авторы проекта подчеркивают, что с января 2018 года региональные отделения Фонда государственного имущества по всей территории государства, ссылаясь на предписания части 4 статьи 80 закона "Об образовании" и учитывая выводы Верховного суда, начали отказывать субъектам предпринимательской деятельности в заключении и перезаключении договоров аренды для размещения на территории учебных заведений - заведений общественного питания (столовые, буфеты) и других важных социально-бытовых объектов. При этом указанная следующая причина отказа: цель использования объекта аренды не соответствует образовательному назначению.

В результате субъектам предпринимательской деятельности отказано в заключении или в продлении действия договоров аренды, что лишило работников и студентов вузов возможности питаться на территории учебного заведения.

Также, как отмечают авторы, уже существует ряд отказов арендаторам, которые оказывали на территории образовательных учреждений услуги по ксерокопированию и полиграфии (распечатки), которые в 21 веке является неотъемлемой частью надлежащего обеспечения и организации учебного процесса, также отказывают банкам в размещении банкоматов, мини-терминалов и терминалов самообслуживания на территории образовательных учреждений, что является недопустимым.

В пояснительной записке отмечается, что объекты и имущество государственных и коммунальных учебных заведений не подлежат приватизации или использования не по образовательному назначению.

В то же время, согласно технологическим требованиям по обеспечению создания и проведения образовательной деятельности в сфере высшего образования, предусмотренной Лицензионными условиями осуществления образовательной деятельности учебных заведений, утвержденных постановлением Кабинета министров, предусмотрено наличие в вузе социально-бытовой инфраструктуры, в том числе пунктов питания.

Кроме того, согласно части 5 статьи 29 закон "Об образовании", наблюдательный (попечительский) совет образовательного учреждения вправе способствовать привлечению дополнительных источников финансирования, и согласно предписаний статьи 79, источниками финансирования субъектов образовательной деятельности в соответствии с законодательством могут быть доходы от реализации продукции учебно-производственных мастерских, предприятий, цехов и хозяйств, от предоставления в аренду помещений, сооружений, оборудования.

"Основной целью законопроекта является обеспечение образовательного процесса надлежащими условиями для работы и получения образования, организации и сопровождения образовательного процесса и функционирования учебных заведений. Предоставив возможность образовательным учреждениям путем предоставления в аренду недвижимого имущества, находящегося на их балансе, получать дополнительные финансовые ресурсы и создать необходимые социально-бытовые условия для работников и студентов ", - говорится в пояснительной.

При этом отмечается, что принятие закона не потребует выделение дополнительных средств из госбюджета.

Напомним, планируется увеличение расходов госбюджета на высшее образование (на оплату услуг по подготовке специалистов высшими учебными заведениями I-II уровней аккредитации без статуса отдельных юридических лиц, являющихся структурными подразделениями высших учебных заведений III - IV уровней) в объеме 862,4 млн гривен.