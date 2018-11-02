В Україні вступив в силу закон щодо незаконного використання поліцейської символіки

Фото: поліція (РБК-Україна/ Віталій Носач)

Через півроку за використання поліцейської символіки почнуть діяти штрафи

В Україні у п'ятницю, 2 листопада, набуває чинності закон щодо незаконноко використання поліцейської символіки. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство внутрішніх справ (МВС).

Ще через півроку, у травні 2019, буде введено адміністративну відповідальність за незаконне використання символіки Нацполіції.

Зокрема, закон № 2584-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання найменування та ознак належності до Національної поліції України" визначає ознаки належності до поліції, порядок їх використання та вводить штрафи за порушення закону.

Згідно тексту документа, ознаками належності до поліції є символіка поліції, однострій поліцейських, спеціальні звання, відомчі відзнаки, спеціальний жетон та службове посвідчення поліцейського.

"Використання найменування поліції або похідних від нього, у тому числі викладених іноземною мовою, ознак належності до поліції здійснюється виключно поліцією, а в інших випадках - за рішенням керівника поліції", - зазначили в МВС.

Штрафи

Через півроку після набуття чинності цього закону, в травні 2019 року, почнуть діяти штрафи за незаконне використання символіки Нацполіції.

Незаконне використання ознак належності до Національної поліції України або найменування поліції чи похідних від нього, у тому числі іноземною мовою, загрожує накладенням штрафу від однієї до двох тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-34 тис. гривень).

Якщо поліцейську символіку незаконно використовують юридичні особи, підприємці, громадські організації та органи державної влади, то штраф для них становитиме від двох до трьох тис. неоподатковуваних мінімумів (34-51 тис. гривень).

Якщо фізособа після накладення на неї штрафу використає символіку Нацполіції повторно - вона заплатить від 3 до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів (51-68 тисяч гривень (51-68 тис. гривень).

Юридичним особам, підприємцям та організаціям у цьому випадку загрожуватиме повтороне накладення штрафу в еквіваленті від 4 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів (68-85 тисяч гривень).

Нагадаємо, 2 жовтня Верховна рада підтримала за основу та в цілому законопроект №7474 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання найменування та ознак належності до Національної поліції України".