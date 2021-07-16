В Украине вступил в силу ряд норм "языкового закона": что изменилось

Сегодня, 16 июля вступают в силу очередные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Они касаются сферы культуры и развлечений, работы магазинов и кинопроизводства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook языкового омбудсмена Тараса Кремня.
"16 июля года, начинается новый этап воплощения норм ЗУ" Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного ", который обеспечит увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепление его статуса как государственного",- написал он.
Также сегодня начинается регистрация на экзамен на уровень владения государственным языком для госслужащих и лиц, которые намерены приобрести гражданство Украины.
Известно, что первые экзамены начнутся уже 19 июля в 9:30.
Напомним, накануне КСУ через два года рассмотрения признал "языковой закон" конституционным.
Добавим, "языковой закон" вступил в силу 16 июля 2019 года, но отдельные его положения внедряются постепенно.