В Україні вступила в силу низка норм "мовного закону": що змінилося

Сьогодні, 16 липня набирають чинності чергові норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Вони стосуються сфери культури і розваг, роботи книгарень та кіновиробництва.

"16 липня року, розпочинається новий етап втілення норм ЗУ “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, який забезпечить збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнення її статусу як державної", - написав він.

Так, згідно з законом, від сьогодні:

всі концерти, шоу-програми, культурно-мистецькі, розважальні, видовищні заходи мають проводитися державною мовою;

оголошення, афіші, постери, буклети інші інформаційні матеріали про культурно-мистецькі та видовищні заходи і вхідні квитки на них мають виготовлятися державною мовою. Використання інших мов допускається, якщо текст іншою мовою буде не більшим за обсягом і шрифтом, ніж текст державною мовою;

всі вистави іншою, ніж державна, мовою в державних та комунальних театрах мають супроводжуватися перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб;

мовою музейної справи та мистецьких виставок є державна мова. Вся інформація, у тому числі аудіовізуальна в музеях, галереях, на виставках, має подаватися українською мовою;

мовою туристичного та екскурсійного обслуговування є державна мова. Іншою мовою може здійснюватися туристичне чи екскурсійне обслуговування лише іноземців та осіб без громадянства;

мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова;

українські видавці зобов’язані видавати державною мовою не менше 50% усіх виданих упродовж року назв книжкових видань.

Також сьогодні розпочинається реєстрація на іспит на рівень володіння державною мовою для держслужбовців та осіб, які мають намір набути громадянство України.

Відомо, що перші іспити розпочнуться вже 19 липня о 9:30.