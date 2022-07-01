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В Украине на время войны хотят разрешить суд-онлайн, но не для всех

Фото: Рада планирует разрешить суды в режиме видеоконференции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла в первом чтении изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно судопроизводства в условиях военного положения. Суды могут проходить в режиме видеоконференции с использованием собственных технических средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроектом № 7404 предлагается:

  • - предусмотреть возможность проведения судебного заседания по делам об административных правонарушениях в режиме видеоконференции вне здания суда с использованием собственных технических средств;
  • - создать возможности для продления течения сроков давности по наложению административного взыскания в период действия военного положения;
  • - остановить течение сроков давности по обращению к выполнению постановлений о наложении административных взысканий на период действия военного положения и т.п.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в связи с отъездом в другие регионы страны или опасностью для жизни, участники судебного производства не всегда могут прибыть в суд, подать заявление об отложении рассмотрения дела, секретари судебных заседаний массово пишут заявления на отпуск и отказываются в данных условиях выходить на работу в помещениях судов.

"Таким образом, актуальным вопросом настоящего является обеспечение прав граждан на доступ к правосудию при условии обеспечения безопасности судей, работников суда, граждан", - говорится в документе.

Напомним, Верховная рада приняла в первом чтении законопроект относительно судопроизводства в условиях военного или чрезвычайного положения. Информацию о судебных заседаниях будут присылать через "действие".

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