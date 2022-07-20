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В Украине ВПО планируют переселить из общежитий и помещений образования

Фото: Сергей Шкарлет, министр образования и науки Украины (mon.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Сегодня 56 тысяч переселенцев проживают в образовательных учреждениях. Областные военные администрации со своей стороны должны разработать планы размещения ВПО в других помещениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра образования Украины Сергея Шкарлета.

Сегодня под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось селекторное совещание по готовности к началу нового учебного года и временного размещения внутренне перемещенных лиц в зданиях учреждений образования.

"Вопрос проживания внутренне перемещенных лиц в помещениях и общежитиях учебных заведений требует безотлагательного решения с участием военных администраций, которые должны обеспечить их переселение в другие безопасные места". - отметил Шкарлет.

Напомним, в Украине некоторые учреждения начали выселять внутренне перемещенных лиц.

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Внутренне перемещенные лица