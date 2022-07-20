В Україні ВПО планують переселити з гуртожитків і шкіл

Сьогодні 56 тисяч переселенців проживають в освітніх закладах. Обласні військові адміністрації зі свого боку мають розробити плани розміщення ВПО в інших приміщеннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра освіти України Сергія Шкарлета .

Сьогодні під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулася селекторна нарада щодо готовності до початку нового навчального року та тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти.

"Питання проживання внутрішньо переміщених осіб у приміщеннях і гуртожитках закладів освіти потребує невідкладного вирішення за участю військових адміністрацій, які мусять забезпечити їхнє переселення в інші безпечні місця", - зазначив Шкарлет.