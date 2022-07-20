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В Україні ВПО планують переселити з гуртожитків і шкіл

Фото: Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України (mon.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні 56 тисяч переселенців проживають в освітніх закладах. Обласні військові адміністрації зі свого боку мають розробити плани розміщення ВПО в інших приміщеннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра освіти України Сергія Шкарлета.

Сьогодні під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулася селекторна нарада щодо готовності до початку нового навчального року та тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти.

"Питання проживання внутрішньо переміщених осіб у приміщеннях і гуртожитках закладів освіти потребує невідкладного вирішення за участю військових адміністрацій, які мусять забезпечити їхнє переселення в інші безпечні місця", - зазначив Шкарлет.

Нагадаємо, в Україні деякі установи почали виселяти внутрішньо переміщених осіб.

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Внутрішньо переміщені особи