В Украине впервые тестируют 5G телеметрию на заводе

Технология позволяет в реальном времени собирать данные о состоянии оборудования, передавая их на сервер предприятия. Тестирование телеметрии - один из этапов реализации первого в Украине пилотного проекта Smart Factory 5G.

Технология работает в частной сети 5G (Private Network), которую компании Vodafone и Ericsson развернули на заводе. Она позволяет быстро передавать большие объемы данных о работе комбайна в шахте без использования кабелей. Собственная сеть 5G обеспечивает обработку информации локально на предприятии: данные защищены и недоступны для внешних сторон.

5G телеметрия была протестирована в сборочном цехе завода. Проведенные тестирования подтвердили, что такую технологию можно применять под землей. В дальнейшем очистной комбайн, предназначенный для добычи угля в сложных горно-геологических условиях, можно будет подключить к 5G в шахте. Данные, поступающие из комбайна, будут доступны для просмотра удаленно со смартфона или другого гаджета.

В настоящее время из комбайна на сервер через кабели передается около 300 технических показателей. При перемещении техники всегда существует риск повреждения кабелей. Беспроводная технология 5G значительно повысит бесперебойность передачи данных, надежность комбайна и безопасность шахтеров и поможет мгновенно реагировать в случае любых внештатных ситуаций.