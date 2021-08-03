UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине впервые строят дом с помощью 3D-принтера

Автор: Сергей Пышкин

В поселке городского типа Недригайлове, впервые в Украине, напечатают дом с помощью 3D-принтера. В рамках экперимента, рассчитано "построить" здание размером 6х8 метров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Недригайловской общины.

"Впервые в Украине напечатают дом с использованием технологии 3D-печати. Принтер разработан и произведен в Украине компанией "Меллівора", а Недригайлов будет первым населенным пунктом в Украине, где робот построит дом", - отмечает пресс-служба.

Известно, что принтер позволяет отпечатать здание площадью до 200 квадратных метров всего за несколько дней, однако пока запланировано ограничиться 48 квадратными метрами.

После завершения строительства, дом передадут в распоряжение жителей поселка.

Фото: В Украине впервые будут дом с помощью 3D-принтера (Недригайлівська община, Facebook)

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область