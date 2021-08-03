В Україні вперше будують будинок за допомогою 3D-принтера

"Вперше в Україні надрукують будинок з використанням технології 3D-друку. Принтер розроблений і вироблений в Україні компанією "Меллівора", а Недригайлів буде першим населеним пунктом в Україні, де робот побудує будинок", - зазначає пресслужба.

Відомо, що принтер дозволяє видрукувати будівлю площею до 200 квадратних метрів лише за кілька днів, втім наразі заплановано обмежитись 48 квадратними метрами.

Після завершення будівництва, будинок передадуть у розпорядження жителів селища.