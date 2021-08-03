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В Україні вперше будують будинок за допомогою 3D-принтера

Автор: Сергій Пишкін

У селищі міського типу Недригайлові, вперше в Україні, видрукують будинок за допомогою 3D-принтеру. В рамках екперименту, розраховано "побудувати" будівлю розміром 6х8 метрів.


Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Недригайлівської громади.

"Вперше в Україні надрукують будинок з використанням технології 3D-друку. Принтер розроблений і вироблений в Україні компанією "Меллівора", а Недригайлів буде першим населеним пунктом в Україні, де робот побудує будинок", - зазначає пресслужба.

Відомо, що принтер дозволяє видрукувати будівлю площею до 200 квадратних метрів лише за кілька днів, втім наразі заплановано обмежитись 48 квадратними метрами.

Після завершення будівництва, будинок передадуть у розпорядження жителів селища.

Фото: В Україні вперше будуть будинок за допомогою 3D-принтера (Недригайлівська громада, Facebook)

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