В Украине впервые отмечают День памяти детей, погибших в результате агрессии РФ

В Украине сегодня впервые отмечают День памяти детей, погибших в результате агрессии Российской Федерации против Украины. Он будет отмечаться ежегодно 4 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Как известно, Верховная рада одобрила соответствующий проект постановления №5343 1 июня этого года. Кабинету министров поручили в двухнедельный срок со дня принятия документа разработать и утвердить план мероприятий по чествованию на государственном уровне памяти погибших детей.
В то же время в Минобороны сообщили, что с начала агрессии Российской Федерации на востоке Украины погибли более 240 детей. 56 пропали без вести.
"По разным данным от 167 до 500 наших самых маленьких граждан были ранены и травмированы", - отметили в министерстве.
Напомним, в начале мая в Офисе генпрокурора сообщали, что на Донбассе погибли 34 ребенка. Еще около 100 детей получили ранения, 18 из них - инвалидность.
Ранее сообщалось, что на Донбассе девушка через минное поле сбежала из оккупированных районов Донецкой области (ОРДО).