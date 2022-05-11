UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине возвращается фиксация превышения скорости на дорогах, - глава МВД

Фото: в Украине возвращают фиксацию превышения скорости на дорогах (t.me/patrolpolicezp)
Автор: Роман Мирончук

В Украине возвращают фиксацию превышения скорости на дорогах. Возобновит работу система штрафных санкций за данные нарушение ПДД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского в эфире телемарафона.

"К сожалению, дорожно-транспортные происшествия все еще имеют место на украинских дорогах, поэтому бесспорно возвращается фиксация превышения скорости на дорогах", - заявил Монастырский.

Он также отметил, что в данное время проводится работа над расширением количества правонарушений, которые будут фиксироваться камерами, включая проезд по полосе общественного транспорта, и проезд на красный свет.

"Но это в перспективе. Сейчас мы возвращаем фиксацию нарушения скорости. Поэтому призываю всех соблюдать скоростной режим, который предусмотрен на определенных участках дороги. Штрафные санкции за соответствующие правонарушения возвращаются", - добавил глава МВД.

Напомним, до начала полномасштабной войны полиция запустила Фантомы для скрытой фиксации нарушений ПДД.

Мы также писали о том, что украинцам снова придется платить по кредитам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПДД