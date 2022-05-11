В Украине возвращается фиксация превышения скорости на дорогах, - глава МВД

"К сожалению, дорожно-транспортные происшествия все еще имеют место на украинских дорогах, поэтому бесспорно возвращается фиксация превышения скорости на дорогах", - заявил Монастырский.

Он также отметил, что в данное время проводится работа над расширением количества правонарушений, которые будут фиксироваться камерами, включая проезд по полосе общественного транспорта, и проезд на красный свет.

"Но это в перспективе. Сейчас мы возвращаем фиксацию нарушения скорости. Поэтому призываю всех соблюдать скоростной режим, который предусмотрен на определенных участках дороги. Штрафные санкции за соответствующие правонарушения возвращаются", - добавил глава МВД.