В Україні повертається фіксація перевищення швидкості на дорогах, - глава МВС

В Україні повертають фіксацію перевищення швидкості на дорогах. Відновить роботу система штрафних санкцій за дані порушення ПДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського в ефірі телемарафону.
"На жаль, дорожньо-транспортні пригоди все ще мають місце на українських дорогах, тому безперечно повертається фіксація перевищення швидкості на дорогах", - заявив Монастирський.
Він також зазначив, що зараз проводиться робота над розширенням кількості правопорушень, які будуть фіксуватися камерами, включаючи проїзд по смузі громадського транспорту, і проїзд на червоне світло.
"Але це в перспективі. Зараз ми повертаємо фіксацію порушення швидкості. Тому закликаю всіх дотримуватися швидкісного режиму, який передбачений на певних ділянках дороги. Штрафні санкції за відповідні правопорушення повертаються", - додав глава МВС.
Нагадаємо, до початку повномасштабної війни поліція запустила Фантоми для прихованої фіксації порушень ПДР.
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